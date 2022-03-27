Испания

Football.ua розглянув біографію одного з найкращих центральних форвардів сьогодення.

Якщо дивитися на всю кар’єру Каріма Бензема, він виглядає центрфорвардом, який двічі виходив на свій пік.

Кар’єра цього форварда нагадує американські гірки. На початку свого футбольного шляху Карім забивав дуже багато і був на висоті, потім відбувся відчутний спад, але тепер він знов на висоті.

Це пояснює, чому він у 34 роки був одним з головних номінантів на “Золотий м’яч” цього сезону. Завдяки його чудовій грі Реал виграв все, що можна було в Іспанії минулого року. Для футболіста такого таланту йому не дуже пощастило мати розквіт своєї кар’єри разом з гравцями, які вважалися кращими за нього. В епоху суперзірок і їхніх амбіцій Бензема частенько залишався у затінку, виконував на полі чорнову роботу і готував себе до того, щоб одного дня стати лідером цієї команди.

Зараз у 2022-му році він відіграє роль лідера, як у клубі, так і в національній збірній. Влітку, коли Марсело покине Реал, Бензема стане капітаном команди на постійній основі. Він прагне додати до себе в колекцію четвертий титул чемпіона Іспанії і приміряти корону кращої команди Європи вп’яте.

Кар’єра Бензема поділена на епохи. Від сміливого і неосяжного таланту, який з’явився у Ліоні, до “кота”, якому довелося спочатку бути у затінку інших суперзірок у розквіті мадридського Реалу, і стати лідером новітнього королівського клубу.

Ліонський вундеркінд

Можливо, найкращу характеристику для Каріма Бензема можна дати його же словами на початку кар’єри. Коли Ліон в середині сезону вирішив долучити до занять з першою командою групу найталановитіших молодих гравців, тренерський штаб дав кожному молодому футболісту слово. Коли настала черга Каріма Бензема, Майкл Ессьєн та Ерік Абідаль жартували і сміялися. Перш ніж почати свою промову Бензема сказав наступне: “Не слід посміхатися, я тут, щоб зайняти твоє місце!”

Ця історія сталася задовго до його дебюту за першу команду. А сам дебют Каріма стався у 17 років. У своїй першій грі він віддав гольову передачу, а в дебютній грі у Лізі чемпіонів забив свій перший гол.

Влітку 2007-го року, коли команду покинули Флоран Малуда, Джон Кар’ю і Сільвен Вільтор забив 31 гол в 52 іграх. Нещодавно в 2017-му році був складений рейтинг серед найкращих молодих футболістів всіх часів. Бензема зайняв в цьому списку 15 місце між Франко Ді Санто та Маруаном Феллайні.

Ще в ранньому віці Бензема почав користуватися попитом і вважатися одним з найбільших талантів Франції свого віку. Президент Ліона Жан-Мішель Ола без довгих роздумів одразу повісив цінник на футболіста в 100 мільйонів євро.

“Вперше, коли я грав проти нього, Алекс Фергюсон хотів його підписати в МЮ. Після гри в тунелі він підійшов і почав спілкуватися з Карімом, але швидко зреагували представники Ліона і забрали свого футболіста”, — згадував Ріо Фердінанд.

“Робін” для Роналду

Коли влітку 2009-го року Бензема з’явився в Мадриді разом Роналду і Кака за 35 мільйонів євро з можливим підвищенням цієї суми у майбутньому, він вже розумів, що життя в Іспанії у нього буде непростим.

В листопаді Мануель Пеллегріні дав зрозуміти, що його головним вибором буде португалець Роналду. Невмотивований Бензема втратив свій колишній лоск і золотий відтінок, внаслідок чого забив лише 9 голів у дебютному сезоні.

“Карім мені нагадує випадок, коли інший француз прибув на Сантьяго Бернабеу у якості зірки, але був нею більше на папері, ніж на ділі”, — так порівнював Пабло Лопес на сторінках Marca Бензема з Ніколя Анелька, з людиною, яка провела у клубі лише 12 місяців.

На цьому порівняння не завершились. Новий головний тренер Реалу Жозе Моурінью, пояснюючи журналістам, чому між Роналду і Бензема він робить свій вибір на користь португальця, сказав наступне: “Це всеодно що, коли ви не маєте собаки і збираєтесь на полювання, то замість неї берете з собою кота”.

Наступного дня Карім провів годину в офісі Жозе, наполягаючи на більшій повазі до своєї персони. Але цю повагу француз заробив згодом своєю роботою і своїми діями на футбольному полі.

Він віддав 47 гольових передач на Кріштіану Роналду за “бланкос”, що робить його людиною, яка віддала найбільше асистів на португальця. Бензема жертвував собою, опускаючись в глибину і тим самим надаючи необхідний простір своєму партнеру. Такі переміщення стали фірмовими для Реалу того часу, хоч це і мало неабиякий вплив на кількість голів самого Бензема.

“Я не вірю, що моя роль полягає лише в забитих голах”, — сказав він GQ у 2019-му році. — Тому що ви можете забивати голи, а ваша команда при цьому програє. Ви граєте зі своїми партнерами, а не наодинці. Я вважаю, що футбол — забивати, асистувати і виконувати командну роботу”.

Претендент на “Золотий м’яч”

Коли Роналду пішов, багато хто очікував, що Бензема послідує прикладу португальця. Серед можливих претендентів на гравця називали Арсенал та Наполі. Правда, президент неаполітанців одразу спростував ці чутки, сказавши наступне: “Ми не зацікавлені в його послугах, він занадто старий”.

Перед відходом Роналду Карім за сезон у Ла Лізі забив лише 5 голів, при тому, що його показник xG був на рівні 13,97. На його адресу було чимало критики і багато хто вважав, що йому слід піти вслід за португальцем. Тому всі гадали, хто займе місце Кріштіану у Реалі. Хтось мав взяти на себе цю роль супергероя. Багато очікувань було від Маркоса Асенсіо та Гарета Бейла, але виявилося, що ним став саме той, хто знаходився у тіні Кріштіану — Карім Бензема.

За три наступні сезони більше за Бензема забивав лише Ліонель Мессі. Тепер у віці 34 років Карім близький до того, щоб стати кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. З 22-ма голами в 25 матчах він знаходиться лише на відстані двох м’ячів від свого найкращого результату в Ла Лізі — в сезоні 2015/16 він забив 24 голи. Десять років тому в сезоні 2011/12 Карім відзначився 32 рази в усіх турнірах. Стільки ж він має прямо зараз.

Його гра змінилася, якщо в останньому сезоні з Роналду він пробивав 2,1 разів за матч, то зараз цей показник зріс до 3,9. Також тоді для забитого м’яча йому необхідно було 2,79 xG, нині йому достатньо 0,77.

Нинішній вплив Бензема на гру — це не тільки забиті голи. “Він не тільки фантастичний центрфорвард, але і фантастичний лідер”, — сказав Карло Анчелотті після того, як хет-трик француза дозволив Реалу пройти в Лізі чемпіонів ПСЖ.

“Я ніколи не думав, що Бензема може бути лідером роздягальні і вести за собою партнерів. Він знаходився у тіні Роналду і тепер дивує усіх нас”, — додав колишній гравець Реалу, а нині тренер і член ради директорів Амансіо Амаро.

На сьогоднішній день Бензема на Бернабеу має прізвисько “мисливський кіт”. З 309 голами він є третім бомбардиром клубу після Рауля і Роналду.