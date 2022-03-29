Испания

Поляк поки що роздумує над своїм майбутнім.

Роберт Левандовскі розглядає варіанти продовження кар'єри у найближче літнє трансферне вікно, але поки що не визначився зі своїм майбутнім, повідомляє Goal.

Джерело стверджує, що футболіст не погоджував умови з Барселоною, незважаючи на повідомлення у пресі.

Зазначимо, що загалом поляк за 37 матчів цього сезону забив на клубному рівні 45 голів та віддав чотири гольові передачі.

Нагадаємо, що раніше Левандовські повторили ще один рекорд Герда Мюллера.