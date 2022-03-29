Испания

Гравці виконували легку програму на тренуваннях напередодні.

Допоки національні збірні завершують свої обов’язки під час березневої міжнародної паузи, гравці, що залишилися працювати на клубному рівні продовжують підготовку до поновлення змагань у чемпіонатах свої країн.

Зокрема, мадридський Реал готується до гостьової гри проти Сельти з Віго, під час якої має намір морально відійти від розгромної поразки в нещодавньому Ель Класіко (0:4).

У тій грі команді не змогли допомогти нападник Карім Бензема та захисник Ферлан Менді через пошкодження різного штибу.

Французькі футболісти вже почали потроху повертатися до тренувального процесу, проте напередодні виконували лише індивідуальні вправи впродовж десяти хвилин легкої розминки.

Як повідомляє іспанська преса, цей факт може свідчити лише про те, що в прийдешній грі Карло Анчелотті з високою часткою імовірностей або залишить виконавців на лавці для запасних, або взагалі не долучить до заявки на поєдинок.

У поточному сезоні Бензема за 34 гри забив 32 голи та віддав 13 гольових передач, а на рахунку Менді більш скромні показники у 26 матчів, за які він відзначився одного разу та виконав дві результативні передачі.