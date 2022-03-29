Аргентинця спробують заманити за рахунок уже наявних у клубі його співгромадян.
Пауло Дібала, Getty Images
29 марта 2022, 09:20
Термін дії контракту аргентинського нападника Пауло Дібали з туринським Ювентусом спливає вже прийдешнім літом, проте вже достеменно відомо, що клуб та гравець не будуть намагатися продовжити угоду, через що футболіст у підсумку отримає статус вільного агента.
Це спричиняє неабиякий попит на 28-річного виконавця на трансферному ринку, тому навіть такий відомий клуб, як мадридський Атлетіко, не може вважатися фаворитом у гонці за виконавцем.
Щоправда, після заяви головного тренера каталонської Барселони, Хаві, у "матрацників" залишилося на одного конкурента менше.
Як повідомляє іспанська преса, Дібалу Атлетіко буде намагатися спокусити на перехід за рахунок уже наявних у структурі клубу його співгромадян — головного тренера Дієго Сімеоне, Нападника Анхеля Корреа та півзахисника Родріго де Пауля.
Конкурентами для мадридського клубу є міланський Інтер та французький Парі Сен-Жермен.
"Дібала — відмінний гравець, але зараз він у Ювентусі. Він може стати цікавим для нас, чи може не стати. Подивимося. Від сьогодення до серпня довгий шлях", — заявив президент Атлетіко Енріке Сересо.
Зауважимо, що в поточному сезоні Дібала відіграв 29 матчів, забивши 13 голів та віддавши шість гольових передач.