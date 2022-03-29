Испания

Аргентинця спробують заманити за рахунок уже наявних у клубі його співгромадян.

Термін дії контракту аргентинського нападника Пауло Дібали з туринським Ювентусом спливає вже прийдешнім літом, проте вже достеменно відомо, що клуб та гравець не будуть намагатися продовжити угоду, через що футболіст у підсумку отримає статус вільного агента.

Це спричиняє неабиякий попит на 28-річного виконавця на трансферному ринку, тому навіть такий відомий клуб, як мадридський Атлетіко, не може вважатися фаворитом у гонці за виконавцем.

Щоправда, після заяви головного тренера каталонської Барселони, Хаві, у "матрацників" залишилося на одного конкурента менше.

Як повідомляє іспанська преса, Дібалу Атлетіко буде намагатися спокусити на перехід за рахунок уже наявних у структурі клубу його співгромадян — головного тренера Дієго Сімеоне, Нападника Анхеля Корреа та півзахисника Родріго де Пауля.

Конкурентами для мадридського клубу є міланський Інтер та французький Парі Сен-Жермен.

"Дібала — відмінний гравець, але зараз він у Ювентусі. Він може стати цікавим для нас, чи може не стати. Подивимося. Від сьогодення до серпня довгий шлях", — заявив президент Атлетіко Енріке Сересо.

Зауважимо, що в поточному сезоні Дібала відіграв 29 матчів, забивши 13 голів та віддавши шість гольових передач.