Испания

Тренер Барси вважає аргентинця занадто переоціненим.

Головний тренер Барселони Хаві не зацікавлений у Пауло Дібалі — повідомляє Gazzetta dello Sport.

Хаві вважає, що аргентинський нападник Ювентуса занадто часто травмується та взагалі оцінюється значно вище, аніж він дійсно коштуе.

За думкою тренера, навіть як вільний агент, не потрібен Барселоні, бо не зможе її підсилити.

Тож, зі списку претендентів на аргентинця, який у червні покине Ювентус, Барсу можна викреслювати.