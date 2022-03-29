Испания

Легендарний екс-футболіст розповів про плани відносно власної тренерської кар’єри.

Вихованець мадридської школи футболу, нападник Рауль Гонсалес Бланко, ще в 2015 остаточно завершив виступи на професійному рівні у якості футболіста, а останнім його клубом став Нью-Йорк Космос.

Зараз відома іспанська футбольна постать працює в структурі мадридського Реалу, де зумів просунутися кар’єрними сходами через команди різних вікових груп, та зараз виконує обов’язки в Реал Мадрид Кастільї, контракт із якою в нього є чинним до завершення поточного сезону.

Оскільки до цієї дати залишилося не так уже й багато часу, то Раулю довелося під час спілкування з пресою відповідати на відповідне до ситуації питання.

"Кожного дня мрію, що колись очолю основну команду Реалу. У Кастільї я отримую задоволення і навчаюсь тренерському мистецтву. Завжди залишаюся відкритим для клуба у всіх питаннях, які йому цікаві.

Переймаюся стосовно виступів Реалу в єврокубках цього сезону. Звичайно, я очікую, що нам удасться перемогти Челсі. Ми завжди були фаворитами та вже дійшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Зараз почалася найвидовищніша частина сезону, коли все вирішиться остаточно", — заявив іспанський спеціаліст.

Нагадаємо, що Реал зіграє проти Челсі 5 квітня.