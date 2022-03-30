Іспанський клуб визначився з вартістю гравця.
Гонсалу Гедеш, Getty Images
30 марта 2022, 13:27
Валенсія готова відпустити нападника Гонсалу Гедеша після завершення сезону.
Як повідомляє портал Calciomercato, Валенсія хоче отримати за Гедеша 40 мільйонів євро. В підписанні португальського вінгера зацікавлена Рома.
Чинний контракт Гедеша з Валенсією розрахований до червня 2023 року.
Цього сезону 25-річний гравець провів 33 поєдинки у складі "кажанів", забивши 13 голів і віддавши 5 асистів.
Раніше повідомлялося, що Валенсія зацікавлена у підписанні захисника Лаціо Патріка.