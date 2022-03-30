Испания

Іспанський клуб визначився з вартістю гравця.

Валенсія готова відпустити нападника Гонсалу Гедеша після завершення сезону.

Як повідомляє портал Calciomercato, Валенсія хоче отримати за Гедеша 40 мільйонів євро. В підписанні португальського вінгера зацікавлена Рома.

Чинний контракт Гедеша з Валенсією розрахований до червня 2023 року.

Цього сезону 25-річний гравець провів 33 поєдинки у складі "кажанів", забивши 13 голів і віддавши 5 асистів.

Раніше повідомлялося, що Валенсія зацікавлена у підписанні захисника Лаціо Патріка.