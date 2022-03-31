Французи можуть зіграти у наступному матчі Ла Ліги із Сельтою.
ферлан менді та карім бензема, getty images
31 марта 2022, 20:51
Нападник Карім Бензема і крайній захисник Ферлан Менді можуть допомогти мадридському Реалу в майбутньому поєдинку 30-го туру чемпіонату Іспанії проти Сельті, незважаючи на побоювання, що з'являлися раніше.
Як повідомляє Marca, обидва французи розпочали тренування у загальній групі "вершкових" після отриманих пошкоджень.
За інформацією джерела, є ймовірність, що і Бензема, і Менді з'являться на полі проти Сельти, проте пріоритетом для тренерського штабу Реала залишається поєдинок проти лондонського Челсі у плей-офф Ліги чемпіонів, який відбудеться 6 квітня.
Нагадаємо, матч Сельта – Реал Мадрид відбудеться 2 квітня о 19:30. Раніше Бензема та Менді пропустили принципову зустріч із Барселоною (0:4).