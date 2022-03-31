Испания

Французи можуть зіграти у наступному матчі Ла Ліги із Сельтою.

Нападник Карім Бензема і крайній захисник Ферлан Менді можуть допомогти мадридському Реалу в майбутньому поєдинку 30-го туру чемпіонату Іспанії проти Сельті, незважаючи на побоювання, що з'являлися раніше.

Як повідомляє Marca, обидва французи розпочали тренування у загальній групі "вершкових" після отриманих пошкоджень.

За інформацією джерела, є ймовірність, що і Бензема, і Менді з'являться на полі проти Сельти, проте пріоритетом для тренерського штабу Реала залишається поєдинок проти лондонського Челсі у плей-офф Ліги чемпіонів, який відбудеться 6 квітня.

Нагадаємо, матч Сельта – Реал Мадрид відбудеться 2 квітня о 19:30. Раніше Бензема та Менді пропустили принципову зустріч із Барселоною (0:4).