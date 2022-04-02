Испания

Мадридський клуб хоче знову робити гучні придбання.

Наближення початку літньої трансферної кампанії змушує клуби вже зараз ретельно готувати власні напрацювання стосовно роботи із підписанням гравців.

Зокрема, мадридський Реал уже встиг здивувати світ досягнутою домовленістю про перехід із нападником Парі Сен-Жермен Кіліаном Мбаппе, а окрім того ще й намагається оформити трансфер форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

Навіть не зважаючи на такі гучні імена, "вершкові" не припиняють шукати шляхи для посилення власної атаки, та вже придивляються до гравця мюнхенської Баварії Сержа Гнабрі, діючий контракт якого завершується у 2023 році.

Однак, на заваді цьому переходу може стати бажання Реалу отримати ще й півзахисника французького Монако Орел’єна Тчуамені, придбання якого оцінюється у 60 млн євро.

Загалом, Реал, як повідомляє іспанська преса, планує виділити не менше, аніж 300 млн євро на необхідні трансферні операції, частину з яких можуть компенсувати продажі нападників Марко Асенсіо або Родріго Гоєса.