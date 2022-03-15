Испания

Француз перейде до мадридського клубу.

Вінгер збірної Франції та ПСЖ Кіліан Мбаппе перейде влітку до Реалу. Про це повідомляє Nicolo Schira.

За його інформацією, Реал підготував контракт для Мбаппе на п'ять років до літа 2027 року.

Заробітна плата буде становити 30 мільйонів євро на рік та 10 мільйонів у якості бонусів. Більш того, футболіст отримає 40 мільйонів євро при підписанні угоди.

Раніше Marca повідомляла про те, що Мбаппе вже підписав контракт із Реалом, але про це офіційно оголосять лише влітку.

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