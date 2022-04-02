Испания

Каталонський клуб шукає підсилення для захисту.

Центральний матч 30-го туру іспанської Ла Ліги відбудеться на Камп Ноу, де зустрінуться між собою каталонська Барселона та андалузька Севілья.

Окрім того, що це буде гра з надзвичайно важливим турнірним значенням для обох команд, які продовжують боротися за другу сходинку турнірної таблиці, зустріч ще буде мати ключовий характер для вирішення майбутньої долі захисника "нервіонців" Жюля Кунде.

Ні для кого не є секретом той факт, що за 23-річним гравцем уже давно спостерігають у стані "блаугранас", проте його висока трансферна вартість примушує Барселону зайвий раз подумати перед пропозицією про трансфер.

Хаві бажає отримати французького футболіста вже під час наступного трансферного вікна, тому майбутня зустріч стане відмінною можливістю для іспанського спеціаліста наочно вивчити потенціал Кунде.

Жюль у поточному сезоні відіграв уже 35 матчів, відзначившись по одному разу голом та гольовою передачею.