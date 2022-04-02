Испания

У топ-6 гравців потрапили одразу три виконавці з ПСЖ.

Після вильоту французького Парі Сен-Жермен із Ліги чемпіонів УЄФА за підсумком матчів 1/8 фіналу проти мадридського Реалу, набув невизначеності статус провідних гравців "красно-синіх", нападників Ліонеля Мессі та Неймара, у клубі.

Доволі несподівано було побачити цю пару виконавців, яка фактично тільки цього року знову поєдналася в межах одного клубу, у якості претендентів на вихід із флагману французького футболу, і тим паче ця позиція стає незрозумілою з огляду на останні дані новинного ресурсу BBC, який навів відомості щодо зарплат провідних гравців європейського футболу.

Саме Неймар та Мессі у підсумку очолили рейтинг за розміром заробітної платні з показниками у 49 та 41 млн євро на рік відповідно.

Одразу після них розташувався нападник мадридського Реалу Гарет Бейл із 34 млн євро на рік, а позаду валлійця йде форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду (32 млн євро).

П’ятірку замикає Еден Азар, який отримує кожного сезону по 30 млн євро, а ось значно більш корисний для ПСЖ Кіліан Мбаппе може розраховувати "лише" на 26 млн євро.

Меншими доходами відзначаються півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне (25 млн євро), Карім Бензема (24 млн євро), Давід де Хеа та Роберт Левандовські (обидва — 23 млн євро).

У кожному випадку йдеться про заробітну платню без урахування податків.