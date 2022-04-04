Испания

Мадридці готуються провести чищення складу.

Реал у найближче літнє трансферне вікно готовий розлучитися з п'ятьма футболістами.

Як повідомляє видання Marca, мадридці шукатимуть покупців для Рейніра, Луки Йовіча, Браїма Діаса, Альваро Одріасоли, Хесуса Вальєхо, Маріано Діаса та Такефусо Кубо.

Карло Анчелотті хоче, щоб команда підписала нових футболістів, а тому потрібно суттєво розвантажити склад.

Нагадаємо, що Реал готовий потратити на трансфері влітку 300 млн. євро.