Испания

Бразильський захисник підтримав Україну.

Новачок Реала Вінісіус Тобіас прокоментував свій перехід із донецького Шахтаря.

"Незважаючи на всі труднощі, я ніколи не переставав мріяти. Я зробив мрію своєю долею. І сьогодні я можу сказати, що хлопець із Ермеліно Матараццо носитиме футболку найбільшого клубу у світі.

Дякую всім, хто мене підтримував у всі часи, особливо дружині та своїй сім'ї. Я не можу не подякувати Шахтарю. Бажаю сил українському народові, котрий зараз воює, — написав Вінісіус Тобіас у своєму Instagram.

Нагадаємо, Тобіас приєднався до Шахтаря взимку, пройшов збори з командою, але не встиг дебютувати за український клуб через війну в Україні.