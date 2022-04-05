Испания

Незабаром про переходи оголосять офіційно.

Представник іспанської Сегунди Б Льєйда підпише двох гравців донецького Шахтаря. Про це повідомляє SEGRE.

За інформацією джерела, мова йде про 19-річного Данила Гончарука та 20-річного Дениса Світюху. Футболісти переїдуть в Іспанію на правах оренди до кінця сезону-2021/22.

Відомо, що незабаром, шостого квітня, Льєйда офіційно оголосить про переходи. Клубу потрібно поспішати з оголошенням, адже ФІФА та УЄФА відкрили трансферне вікно для українських гравців до 7 квітня.

Додамо, що футболісти не порушать чинне законодавство України, адже їм не потрібно перетинати кордон. До цього обидва гравці виступали на правах оренди за Маріуполь, який так і не встиг повернутися со зборів.