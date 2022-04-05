Між клубом та футболістом пройшли перемовини.
Рональд Араухо, Getty Images
05 апреля 2022, 21:58
Уругвайський захисник каталонської Барселони Рональд Араухо підпише новий контракт з клубом.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, клуб та футболіст провели перемовини, які закінчилися успішно.
Футболіст знову зустрінеться в керівництвом, де вони мають узгодити деталі майбутньої угоди. Гравець сам хоче залишитись у клубі
Романо також повідомляє, що угода, ймовірно, буде розрахована на чотири роки — до літа 2026 року.