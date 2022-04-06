Испания

У Норвіча є можливість затримати гравця у себе ще на один рік.

Контракт фінського нападника Теему Пуккі завершується вже наприкінці поточного сезону, а у гравця вже є формальна можливість проводити попередні переговори з іншими клубами, які бажають залучити його до свого складу.

Зокрема, іспанська Сельта бажала б мати в ротації форварда з досвідом результативної гри на рівні Прем’єр-ліги та Чемпіоншипа.

Однак, "канарки" до останнього будуть чіплятися за можливість зберегти 32-річного виконавця в своїй команді.

Для цього в них є всі можливості — у дійсній угоді з Пуккі записано відповідний пункт, згідно якому Норвіч має можливість продовжити ще на один рік відносини з Теему навіть без згоди з його боку.

Як повідомляє журналіст Педді Девітт, англійський клуб найближчим часом хоче активувати цю опцію, тому підписати досвідченого виконавця в якості вільного агента в Сельти не вийде.

У поточному сезоні Пуккі відіграв 33 матчі, забивши вісім голів та віддавши три результативні передачі.