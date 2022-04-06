Испания

Нова угода з уругвайським центрбеком буде розрахована до літа 2026 року.

Центральний захисник Рональд Араухо найближчим часом пов'яже своє майбутнє з Барселоною та підпише новий контракт, який буде розрахований до літа 2026 року.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, у новій угоді між 23-річним уругвайцем та "синьо-гранатовими" буде прописана клаусула у розмірі одного мільярда євро.

Зазначимо, що такий же пункт викупу прописаний у контрактах із півзахисником Педрі та вінгером Ансу Фаті.

Цікаво, що таку саму клаусулу Барселона хоче прописати у новому контракті з 17-річним Гаві.

У поточному сезоні Рональд Араухо провів у футболці "синьо-гранатових" 34 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив чотири голи.