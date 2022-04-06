Испания

Керманич Барселони розраховує на французького вінгера.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес висловився про майбутнє крайнього півзахисника своєї команди Усмана Дембеле, чий контракт із "синьо-гранатовими" спливає влітку цього року.

"Я негайно підписав би з ним новий контракт, без сумніву! Але нам потрібні цифри, щоб працювати. Ми маємо вести переговори — те саме з Араухо, з яким все виглядає майже завершеним, Гаві, Серхі Роберто..."

"Сподіваюся, що Усман залишиться. На своїй позиції він міг би стати одним із найкращих гравців світу", — цитує слова Хаві журналіст Фабриціо Романо.

У поточному сезоні Усман Дембеле провів за Барселону 22 матчі, в яких забив 2 голи та віддав 10 результативних передач.