Испания

Бельгієць не хоче покидати мадридську команду.

Останнім часом часто обговорюється питання того, де продовжить кар'єру вінгер Реала Едена Азар.

Як повідомляє видання Footmercato, бельгійського футболіста хоче підписати Арсенал, проте гравець не хоче залишати Реал.

Зазначимо, що цього сезону бельгійський футболіст провів 22 поєдинки на клубному рівні, відзначившись голом і двома асистами.

Напомним, что вінгер мадридського Реала Еден Азар цього сезону більше не вийде на футбольне поле.