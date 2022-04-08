Испания

Бразильський захисник задоволений кар'єрою в Лондоні, але не знає, що буде далі.

Захисник Тоттенгема Емерсон підтвердив, що Атлетіко виявляє до нього інтерес, але він задоволений кар'єрою у стані "шпор".

"Так, я звернув увагу, що Атлетіко цікавиться мною", — сказав Емерсон Cadena Ser. Але зараз я в Тоттенгемі в гарний момент.

Я не знаю, що буде у майбутньому. Мені подобається, що інші команди дивляться на мій футбол.

Нагадаємо, раніше Емерсон заявив, що керівництво "синьо-гранатових" просто використало його у своїх цілях.