Испания

Команда Дієго Сімеоне знову перевала переможну серію.

В рамках 31 туру іспанської Лі Ліги Атлетіко на виїзді поступився Мальорці із рахунком 0:1.

Єдиний гол забив Мурікі на 68 хвилині. У Атлетіко не було багато шансів, щоб перевернути гру. Це їх перша поразка за шість матчів у чемпіонаті.

Мальорка — Атлетіко 1:0

Гол: Мурікі, 68

Мальорка: Ріко — Маффео, Вальєнт, Раілло, Оліван, Хауме — Хосапед (Батталья, 86), Баба (Греньє, 90+7), Родрігес — Мурікі, Лі (Кубо, 54).

Атлетіко: Облак — Мандава, Феліпе (Лоді, 75), Савіч, Карраско, Льоренте — Де Пауль (Врсалько, 62), Кондогбіа, Коке (Лемар, 46) — Грізманн (Кунья, 46), Суарес (Феліш, 62).

Попередження: Родрігес, Врсалько, Мандава, Савіч, Кондогбіа.