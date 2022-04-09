Испания

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Реал та Хетафе.

У 31-го туру іспанської Ла Ліги Реал прийматиме Хетафе на Сантьяго Бернабеу в рамках регіонального дербі.

Карло Анчелотті, після перемоги над лондонським Челсі (3:1), вирішив використати з перших хвилин Васкеса та Марсело по флангах захисту, у той час як Вальверде перемістився до центральної лінії, де зіграє разом із Каземіро та Камавінгою, а Родріго відправився на правий фланг атаки.

Кіке Флорес, на тлі перемоги над Мальоркою, зупинив свій вибір на Куенці в трійці захисту, тоді як Вільяр розміститься в центральній лінії, а Майораль зіграє в атаці разом із Уналом.

Реал: Куртуа — Л. Васкес, Мілітао, Алаба, Марсело — Камавінга, Каземіро, Вальверде — Родріго, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Фуїдіас, Карвахаль, Начо, Кроос, Модріч, Асенсіо, Бейл, Себальос.



Хетафе: Сорія — Куенка, Джене, Мітровіч — Даміан, Аленья, Вільяр, Максімовіч, Олівера — Унал, Майораль.

Запасні: Рубен, Конде, Кабако, Гастон, Флорентіно, Вітоло, Сандро, Йокушлу, Іглесіас, Оскар.



Гра Реал — Хетафе почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.