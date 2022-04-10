Испания

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Ла Ліги.

У 31-му турі іспанської Ла Ліги Реалу довелося гаяти час поміж двома протистояннями проти лондонського Челсі за допомогою мадридського дербі проти Хетафе. Представник нижньою частини турнірної таблиці склав неабияку конкуренцію одноосібному лідеру, проте зрештою усе одно отримав два голи у свої ворота, через що був змушений скласти зброю.

Огляд матчу:

Реал — Хетафе 2:0

Голи: Каземіро, 38, Васкес, 68

Реал: Куртуа — Л. Васкес, Мілітао, Алаба (Начо, 86), Марсело — Камавінга, Каземіро (Себальос, 74), Вальверде — Родріго, Бензема (Бейл, 75), Вінісіус (Асенсіо, 83).

Хетафе: Сорія — Куенка (Кабако, 81), Джене, Мітровіч — Даміан, Аленья (Оскар, 46), Вільяр (Флорентіно, 76), Максімовіч (Йокушлу, 85), Олівера — Унал, Майораль (Сандро, 46).

Попередження: Каземіро, Вальверде — Олівера, Джене.

Джерело: MEGOGO