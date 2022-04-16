Функціонер каталонського клубу дав коментар стосовно останніх чуток.
Роберт Левандовські, Getty Images
16 апреля 2022, 09:01
Кількома днями раніше іспанську пресу сколихнула новина щодо нібито існуючої домовленості між нападником мюнхенської Баварії Роберта Левандовські та каталонської Барселони стосовно можливого трансферу в найближче вікно переходів.
Однак, як зазначає футбольний директор "блаугранас" Матеу Алемані, переговори поміж сторонами ще далекі від свого завершення.
"У нас немає жодної угоди з форвардом, це — домисли преси, які дуже гарно пасують лише для заповнення сторінок преси.
У цих словах немає достовірності. Якщо б ми насправді хотіли його придбати, то перш за все провели б перемовини з його клубом", — заявник представник іспанського клубу.
У цьому сезоні Роберт Левандовські за 41 матч забив 47 голів на віддав чотири результативні передачі.