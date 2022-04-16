Испания

Функціонер каталонського клубу дав коментар стосовно останніх чуток.

Кількома днями раніше іспанську пресу сколихнула новина щодо нібито існуючої домовленості між нападником мюнхенської Баварії Роберта Левандовські та каталонської Барселони стосовно можливого трансферу в найближче вікно переходів.

Однак, як зазначає футбольний директор "блаугранас" Матеу Алемані, переговори поміж сторонами ще далекі від свого завершення.

"У нас немає жодної угоди з форвардом, це — домисли преси, які дуже гарно пасують лише для заповнення сторінок преси.

У цих словах немає достовірності. Якщо б ми насправді хотіли його придбати, то перш за все провели б перемовини з його клубом", — заявник представник іспанського клубу.

У цьому сезоні Роберт Левандовські за 41 матч забив 47 голів на віддав чотири результативні передачі.