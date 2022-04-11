Испания

Польський нападник близький до переходу до Ла Ліги.

Барселона суттєво просунулась у переговорному процесі з нападником Баварії Робертом Левандовські.

Як повідомляє видання Interia Sport, форвард погодив трирічний контракт із "синьо-гранатовими".

Цього сезону Левандовські відзначився 45 голами та чотирма голевими передачами у 37 зіграних матчах.

Джерело стверджує, що на польського футболіста також претендували Манчестер Сіті, Ліверпуль та ПСЖ.

Нагадаємо, що Барселона запропонувала Баварії Деста як частину трансферу Левандовські.