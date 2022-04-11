Польський нападник близький до переходу до Ла Ліги.
Роберт Левандовські, getty images
11 апреля 2022, 20:28
Барселона суттєво просунулась у переговорному процесі з нападником Баварії Робертом Левандовські.
Як повідомляє видання Interia Sport, форвард погодив трирічний контракт із "синьо-гранатовими".
Цього сезону Левандовські відзначився 45 голами та чотирма голевими передачами у 37 зіграних матчах.
Джерело стверджує, що на польського футболіста також претендували Манчестер Сіті, Ліверпуль та ПСЖ.
Нагадаємо, що Барселона запропонувала Баварії Деста як частину трансферу Левандовські.