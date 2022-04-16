Испания

Відомий у минулому італійський виконавець має зуб на головного тренера Реалу.

Італійський екс-нападник Антоніо Кассано завершив свою професійну кар’єру ще в 2018 році, після чого почав активно залучатися представниками преси до обговорення нагальних футбольних подій.

Зокрема, іспанським працівникам преси раптово стало цікава думка 39-річного бомбардира в минулому стосовно поточного співвідношення сил між каталонською Барселоною та мадридським Реалом.

"Реал Мадрид зараз грає погано. Спочатку, проти ПСЖ, потім — проти Челсі, у них було багато незрозумілих помилок, і рано чи пізно їхня вдача закінчиться.

У Ла Лізі вони теж грають посередньо. Якщо порівняти їхні виступи з Барселоною, яка ввімкнулась у цьому сезоні дуже пізно, то каталонці демонструють якісно інший футбол.

Можливо, справа в Анчелотті. Він робить усе, щоби гравці почували себе добре, проте я не можу пригадати жодного футболіста, якого б він покращив за часи роботи з ним.

Зокрема, Бензема. Кріштіану Роналду повинен молитися тому факту, що мав змогу грати з ним в одній команді. Ми розуміємо це тільки зараз.

Раніше карім забивав 18 чи 20 голів за сезон максимум, проте наразі він упевнено крокує до 50 результативних дій за рік. У минулому він слугував постачальником снарядів для Кріштіану, який власноруч мав забивати по 50 голів за сезон, проте зараз це зовсім інший гравець.

Бензема — це форвард, у якого ноги Зідана", — заявив італійський виконавець.

Нагадаємо, що Кассано мав досвід гри за Реал у сезоні-2007/08.