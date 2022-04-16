Испания

Закінчився матч чемпіонату Іспанії.

В рамках 32 туру іспанської Ла Ліги Ельче вдома переміг Мальорку (3:0).

У першому таймі вболівальники зуміли спостерігати за голом від Мохіки. Захисник відзначився на 42 хвилині. На 58 хвилині Ельче напрацював і на другий м'яч. Бігас скористався пасом від Фіделя та зробив рахунок 2:0. Лі Кан Ін наостанок вразив свої ворота — 3:0.

Ельче - Мальорка 3:0

Голи: Мохіка, 42, Бігас, 58, Лі Кан Ін (АГ), 81

Ельче: Бадія — Хосан (Тете, 71), Роко, Верду, Бігас (Гонсалес, 87) — Фідель (Мілья, 68), Маскарель, Гуті (Гумбау, 68), Мохіка — Кіке, Понсе.

Мальорка: Ріко — Хауме, Оліван, Раілло, Вальєнт, Маффео (Лі, 46) — Родрігес (Кубо, 46), Баба (Севілья, 56), Хосабед — Мурікі, Ндіайе (Анхель, 56).

Попередження: Бігас, Маскарель, Баба, Оліван, Санчес.