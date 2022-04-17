Испания

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Реал у рамках поєдинку тридцять другого туру чемпіонату Іспанії зіграє на виїзді проти Севільї.

Севілья — Реал

Неділя, 17 квітня, о 22:00. Стадіон Рамон Санчес Пісхуан. Головний арбітр зустрічі – Гонсало Куадра (Іспанія).

Севілья підходить до поєдинку на третьому рядку турнірної таблиці з 60 набраними балами. "Нервіонці" досить довго йшли на другій позиції і вважалися мало не претендентом на чемпіонство, але тепер усе може скластися так, що команда випаде з зони Ліги чемпіонів після серії невдалих результатів.

Минулого туру Севілья приймала на своєму полі Гранаду і здобула перемогу з рахунком 4:2. А ось перед цим у "нервіонців" було дві поразки та два нічийні результати. Команда Хулена Лопетегі вибула з Ліги Європи, а тому тепер зі спокійною душею може зосередитись на внутрішній першості.

Реал, у свою чергу, продовжує виступи у Лізі чемпіонів після непростого протистояння з Челсі. Серед тижня команда провела 120 хвилин у матчі головного єврокубкового турніру, а тому до цієї гри підійде втомлена. Проте запас, отриманий протягом сезону, дозволяє команді оступитися у цій грі.

Реал, напевно, вже деякою мірою протистоїть примарним спробам Барселони дістатися першого місця, а не Севільї. Мадридці прагматично йдуть до чергового чемпіонського титулу — у цій грі їх влаштує і нічийний результат.

Реал виграв чотири з останніх п'яти матчів проти Севільї. Також одного разу було зафіксовано нічийний результат.

У Реала, як і раніше, проблеми на лівому фланзі оборони, а також позначиться відсутність Каземіро в опорній зоні.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Фернандо, Рекік, Сусо – Азар, Марсело, Менді, Гутьєррес, Каземіро, Вальєхо, Себальос

Під питанням: Ділейні – Йович

Цікаві факти:

Реал не програв у 35 з останніх з 38 матчів (Ла Ліга).

Севілья не програла в останніх 17 домашніх матчах (Ла Ліга).

Реал виграв 5 з останніх 6 матчів проти Севільї у всіх турнірах.