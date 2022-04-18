Испания

Захисник Барселони може потрапити в гучний скандал.

Починаючи з сезону-2019/20, вирішальні поєдинки в боротьбі за Суперкубок Іспанії мали б проводитися в Саудівській Аравії, згідно з контрактом, який був укладений між представниками цієї країни та Королівською Федерацією футболу Іспанії.

Певні зміни в ці плани свого часу внесла пандемія COVID-19, через вплив якої матчі в сезоні-2020/21 було знову проведено в Іспанії, однак за рік після цього умови контракту знову набули чинності.

Зрозуміло, що зміна міста подій не дуже подобалася іспанським поціновувачам футболу, але ще сильніше роздмухати їх невдоволення можуть плівки із записами переговорів поміж президентом Федерації Луїсом Рубіалесом та захисником каталонської Барселони Жераром Піке.

Як повідомляється, очільник футболу країни домовився з гравцем про 6 млн євро премії у його бік із загальної суми в 24 млн євро, передбачених угодою, за лобіювання ідеї перенесення фінального етапу Суперкубку Іспанії.

"Жераре, вітаю! Я дзвоню не з метою привітати тебе із учорашньою грою чи твоїм голом. Уже 12 годин як домовленість із Саудівською Аравією в силі. Обіймаю тебе, друже, та дякую за все. Зараз я займуся останніми моментами", — сказав Рубіалес 15 вересня 2019 року в розмові з футболістом "блаугранас".

Як повідомляє видання El Confidencial, співробітництво поміж Рубіалесом та Піке почалося ще наприкінці 2018 року, коли Жерар уперше вийшов із пропозицією перетворити фінал турніру на формат за участі чотирьох команд задля підвищення вартості його телевізійних прав.

Зокрема, у березні 2019 року вони разом почали шукати арену для проведення ігор, а серед варіантів були Сантьяго Бернабеу та Камп Ноу. Піке вів перемовини з представниками мадридського клубу, проте отримав відмову на свій запит, після чого варіант із домашньою ареною каталонського клубу був також відкинутий.

Наразі, реакції сторін на оприлюднені записи ще не з’являлося.