Перервалась тривала серія каталонців без поразок.
Барселона, getty images
19 апреля 2022, 00:28
Барселона у рамках поєдинку тридцять другого туру чемпіонату Іспанії приймала на своєму полі Кадіс та мінімально програла.
Через цей результат перервалася п'ятнадцятиматчева серія "синьо-гранатових" без поразок у чемпіонаті Іспанії.
Каталонці не знали гіркоти поразки з 4 грудня. З того моменту вони виграли 11 матчів, а ще чотири завершилися нічиєю.
Нагадаємо, що Хаві визначився з вимогами до літньої трансферної кампанії Барселоні.