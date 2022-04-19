Испания

Перервалась тривала серія каталонців без поразок.

Барселона у рамках поєдинку тридцять другого туру чемпіонату Іспанії приймала на своєму полі Кадіс та мінімально програла.

Через цей результат перервалася п'ятнадцятиматчева серія "синьо-гранатових" без поразок у чемпіонаті Іспанії.

Каталонці не знали гіркоти поразки з 4 грудня. З того моменту вони виграли 11 матчів, а ще чотири завершилися нічиєю.

Нагадаємо, що Хаві визначився з вимогами до літньої трансферної кампанії Барселоні.