Испания

Футболіст отримав серйозну травму.

Нападник мадридського Атлетіко Жоао Феліш більше не вийде на поле у цьому сезоні.

Футболіст зіграв лише перший тайм матчу проти Еспаньола у Ла Лізі і був замінений через травму.

Як повідомляє прес-служба "матрасників", у гравця виявлено травму м'яза біцепса лівого стегна.

Сам португалець у своєму Instagram-акаунті повідомив вболівальників, що цього сезону на поле більше не вийде.

У сезоні-2021/22 22-річний футболіст зіграв за клуб 35 матчів в усіх змаганнях, у яких забив 10 голів та віддав 6 асистів.