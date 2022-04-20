Испания

Закінчився матч чемпіонату Іспанії.

В рамках 33 туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко вдома не зміг обіграти Гранаду (0:0).

Перший тайм видався достатньо рівним. Майже жодна з команд не награла на забитий м'яч.

У другій половині зустрічі господарі були дуже активними. Команда Сімеоне 15 раз вдарила по воротах Максіміану, але жодного разу в створ воріт. Матч так і закінчився — 0:0.

Атлетіко — Гранада 0:0

Атлетіко: Облак — Льоренте, Савіч, Ермосо, Мандава (Суарес, 46) — Коке, Серрано (Врсалько, 46), Де Паул, Карраско — Корреа (Лоді, 65), Грізманн (Кунья, 70).

Гранада: Максіміану — Ескудеро, Дуарте, Діас, Куіні — Петрович, Мілья, Мачіс (Узуні, 62), Кольядо (Монторо, 76), Пуертас (Раба, 85) — Суарес (Бакка, 76).

Попередження: Мандава, Савіч, Де Паул, Куіні, Ескудеро, Діас, Пуертас, Врсалько.