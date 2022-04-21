Испания

Football.ua представляє анонс матчу Ла Ліги.

У рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги баскський Реал Сосьєдад зіграє проти каталонської Барселони.

Реал Сосьєдад — Барселона

Четвер, 21 квітня, 22:30. Аноета (Сан-Себастьян). Головний арбітр матчу — Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид). Трансляція на MEGOGO.

Графік у іспанській національній першості прискорюється на тлі наближення закінчення сезону, тому черговий тур команди з цієї країни були вимушені зіграти посеред тижня. Бойових поєдинків було не так уже й багато, а найбільш очікуваним із них, безумно, стане останній — у Сан-Себастьяні, де каталонський Барселоні потрібно буде вирішити одразу кілька завдань.

По-перше, "блаугранас" досі не можуть бути впевненими відносно своєї остаточної позиції в турнірній таблиці після завершення сезону. Наразі їх лише на один пункт випереджає мадридський Атлетіко, проте гра в запасі фактично нівелює цю незначну перевагу. По-друге, команда Хаві все ще прагне до того, аби дошкуляти мадридському Реалу подай найближчими тижнями, хоча сподівання нав’язати реальну боротьбу за чемпіонський титул тануть із кожним наступним туром.

Під час обговорення завдань Барселони на найближчу гру не можна не звертати увагу на амбіції "королівського" клубу з Сосьєдаду. Команди з верхньої частини таблиці, зокрема Барселона, посипалися минулими вихідними, синхронно втративши очки. Дійшло до того, що тільки Вільярреал скористався цим становищем повною мірою, тоді як саме підопічним Іманола Альгуасіля потрібно було робити вирішальних ривок до позицій севільського Бетіса.

"Біло-блакитні" цього року не втішають результативністю, маючи найменшу кількість голів серед команд у потенційній зоні єврокубків, проте й пропускає Сосьєдад неохоче. Зокрема, удома баски демонструють дуже впевнене виконання, тоді як Барселона неодноразово в поточному сезоні стикалася з проблемами саме поза межами Камп Ноу.

Не зіграють: Давід Сільва, Оярсабаль, Монреаль, Барренетчеа, Фернандес — Педрі, Фаті, Роберто, Умтіті.

Що казали перед матчем?

Головний тренер Реалу Сосьєдад Іманол Альгуасіль:

"Кожен із моїх гравців є мотивованим. Завтра я зроблю вибір щодо стартових одинадцяти, проте кожен має бути готовим вийти на поле. Якщо ви подивитесь на статистику Барселони останнім часом, то вона вас може налякати. У другому колі більше неї набрав тільки Реал, а з останніх 13 матчів вона виграла десять. Однак, якщо ми зіграємо в свою найкращу гру, то будемо значно ближчі до перемоги, аніж суперники".

Головний тренер Барселони Хаві:

"Нам потрібно залишити поганий період виступів позаду і боротися за місце в Лізі чемпіонів, треба перезавантажитися та знову почати тішити власних уболівальників. Ми, можливо, не сприймали Кадіс належним чином, через що отримали серйозні проблеми. Ще три тижні тому ми розмірковували над перемогою в Ла Лізі, але зараз дивимося тільки на друге місце. Справи йдуть краще, аніж у листопаді, проте ще багато над чим потрібно працювати. Мене запросили до клубу, у першу чергу, задля того, аби забезпечити місце в Лізі чемпіонів".