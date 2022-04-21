Испания

Футболіст продовжуватиме грати у Каталонії.

Захисник каталонської Барселони Рональд Араухо поставив підпис під новим контрактом з клубом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, нова угода з уругвайцем розрахована на чотири роки, до 2026 року.

Каталонський клуб не став дріб'язуватися і прописав велику клаусулу у контракті гравця — один мільярд євро.

Раніше було відомо, що Араухо не міг домовитись із керівництвом клубу про новий контракт через не найкращі для нього умовини.