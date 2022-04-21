Испания

Валлієць може змінити клубну прописку.

Гарет Бейл з великою ймовірністю покине мадридський Реал у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст The Washington Post Стівен Гофф, на вінгера націлився представник МЛС – Ді Сі Юнайтед.

Джерело стверджує, що американський клуб готовий платити Гарету Бейлу більше, ніж отримував Уейн Руні.

Цього сезону Бейл провів лише п'ять поєдинків у чемпіонаті, в яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Бейл хоче залишитися у Ла Лізі після завершення контракту з Реалом.