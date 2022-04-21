Валлієць може змінити клубну прописку.
Гарет Бейл, getty images
21 апреля 2022, 20:59
Гарет Бейл з великою ймовірністю покине мадридський Реал у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст The Washington Post Стівен Гофф, на вінгера націлився представник МЛС – Ді Сі Юнайтед.
Джерело стверджує, що американський клуб готовий платити Гарету Бейлу більше, ніж отримував Уейн Руні.
Цього сезону Бейл провів лише п'ять поєдинків у чемпіонаті, в яких забив один гол.
Раніше повідомлялося, що Бейл хоче залишитися у Ла Лізі після завершення контракту з Реалом.