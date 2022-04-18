Испания

Час валлійського хавбека у складі "вершкових" добігає кінця.

Нападник мадридського Реалу Гарет Бейл хоче продовжувати виступати в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Football-Espana із посиланням на El Chiringuito.

За інформацією джерела, 32-річний валієць залишить розташування "вершкових" після завершення сезону.

Також зазначається, що футболіст почувається комфортно в Іспанії разом зі своєю родиною, тому хоче знайти собі новий клуб у Ла Лізі.

Бейл став гравцем Реала у 2013 році. Його чинний контракт розрахований до літа цього року.

Цього сезону Бейл провів лише сім поєдинків, у яких забив один гол.