Час валлійського хавбека у складі "вершкових" добігає кінця.
Гарет Бейл, Getty Images
18 апреля 2022, 18:14
Нападник мадридського Реалу Гарет Бейл хоче продовжувати виступати в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Football-Espana із посиланням на El Chiringuito.
За інформацією джерела, 32-річний валієць залишить розташування "вершкових" після завершення сезону.
Також зазначається, що футболіст почувається комфортно в Іспанії разом зі своєю родиною, тому хоче знайти собі новий клуб у Ла Лізі.
Бейл став гравцем Реала у 2013 році. Його чинний контракт розрахований до літа цього року.
Цього сезону Бейл провів лише сім поєдинків, у яких забив один гол.