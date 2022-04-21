Габонський форвард тішить результативністю.
П'єра-Емерік Обамеянг, getty images
21 апреля 2022, 23:27
Барселона в рамках поєдинку тридцять третього туру чемпіонату Іспанії вирушила в гості до Реала Сосьєдада.
"Синьо-гранатові" відкрили рахунок завдяки точному удару П'єра-Емеріка Обамеянга, який став для нього дев'ятим цього сезону за Барселону.
Зазначимо, що габонський форвард перебрався до табору "синьо-гранатових" з Арсеналу лише цієї зими.
Найкращим бомбардиром Барселони цього сезону залишається Мемфіс Депай із десятьма забитими голами.
Гра Реал Сосьєдад — Барселона почалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua