Испания

Габонський форвард тішить результативністю.

Барселона в рамках поєдинку тридцять третього туру чемпіонату Іспанії вирушила в гості до Реала Сосьєдада.

"Синьо-гранатові" відкрили рахунок завдяки точному удару П'єра-Емеріка Обамеянга, який став для нього дев'ятим цього сезону за Барселону.

Зазначимо, що габонський форвард перебрався до табору "синьо-гранатових" з Арсеналу лише цієї зими.

Найкращим бомбардиром Барселони цього сезону залишається Мемфіс Депай із десятьма забитими голами.

Гра Реал Сосьєдад — Барселона почалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua