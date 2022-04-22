Испания

Каталонці хочуть підписати півзахисника Валенсії.

Барселона продовжує шукати варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" націлилися на півзахисника Валенсії Карлоса Солера.

Зазначимо, що у поточному сезоні 25-річний іспанець провів 32 поєдинки, у яких відзначився 12 забитими голами та п'ятьма асистами.

Нагадамо, що Хаві визначився з вимогами до літньої трансферної кампанії Барселони.