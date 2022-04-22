Каталонці хочуть підписати півзахисника Валенсії.
Карлос Солер, getty images
22 апреля 2022, 21:27
Барселона продовжує шукати варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" націлилися на півзахисника Валенсії Карлоса Солера.
Зазначимо, що у поточному сезоні 25-річний іспанець провів 32 поєдинки, у яких відзначився 12 забитими голами та п'ятьма асистами.
Нагадамо, що Хаві визначився з вимогами до літньої трансферної кампанії Барселони.