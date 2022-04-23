Испания

Football.ua представляє анонс матчу Кубку Іспанії.

У фінальному матчі Кубку Іспанії на полі севільського Естадіо де-ла-Картуха зіграють Бетіс та Валенсія.

Бетіс — Валенсія

Субота, 23 квітня, 23:00. Естадіо де-ла-Картуха (Севілья). Головний арбітр матчу — Алехандро Хосе Ернандес Ернандес (Санта-Крус-де-Тенерифе). Трансляція на MEGOGO.

У цьогорічному фінальному поєдинку розіграшу Кубку Іспанії не буде каталонської Барселони чи мадридського Реалу, про що було відомо ще під час півфінальних зустрічей. Севільський Бетіс та Валенсія зрештою вибороли право розіграти поміж собою почесний трофей, при тому що для "зелено-білих" цей матч буде фактично домашнім, бо відбуватиметься в їхньому рідному місті. Через це колектив Мануеля Пеллегріні може заочно вважатися фаворитом на здобуття перемоги в протистоянні, формат якого на початку сезону було майже неможливо передбачити.

Окрім того, Бетіс виглядає більш упевненим у власних силах на тлі "кажанів", які продовжують переживати важку кризу в керівництві клубу. Звідси й походять невдалі результати Валенсії наприкінці сезону, коли очки потрібні кожній із команд у турнірній таблиці. Фактично, останньою визначною звитягою підопічних Хосе Бордаласа була гра проти баскського Атлетіка (1:0), завдяки якій команда й опинилася у вирішальній дуелі Кубку — єдиного змагання, за підсумками якого кризова Валенсія може здобути омріяну путівку до єврокубків.

У Бетіса подібні можливості досі не вичерпані навіть у Ла Лізі, проте до зони топ-4 севільський колектив навряд чи зможе потрапити в цьому сезоні. "Зелено-білі" в останніх двох матчах не змогли обіграти Реал Сосьєдад (0:0) та Ельче (0:1), проте навіть ці результати виглядають краще, аніж поразка від Осасуни (1:2) та Вільярреалу (0:2), яких припустилася Валенсія на минулому тижні. Усе це загалом робить прийдешню дуель непередбаченою та позбавленою будь-якої необхідності робити прогнози щодо її підсумкового переможця.

Не зіграють: Камараса, Монтойя — Пауліста, Гедеш, Гомес, Лато.

Що казали перед матчем?

Головний тренер Бетісу Мануель Пеллегріні:

"Ситуація зараз дуже на ту, у якій я опинився, коли працював у Вест Хемі, із точки зору величезної кількості фанатів, які хотіли, щоб клуб досяг рівня Челсі, Арсеналу, Тоттенгема, тому що з їхньої точки зору вони вже відповідають цим клубам. Із Бетісом те саме. Навіть якщо ми не переможемо, це не перехрестить усі наші звитяги до цього".

Головний тренер Валенсії Хосе Бордалас:

"Це дуже важливий момент для будь-якого професіонала: як для мене, так і для гравців. Ми довго працювали над тим, щоб отримати подібний досвід і зіткнутися з такими ситуаціями, як фінал Кубка Іспанії. Команда вмотивована, готова до гри. Є підвищені очікування, тому що на нас очікує видатний фінал".