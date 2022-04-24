Испания

"Бетікос" виграли титул у матчі проти Валенсії.

Валенсія в рамках фінального поєдинку Кубка Іспанії грала проти Бетіса та поступилася в серії пенальті.

Номінальні господарі досить швидко вже на одинадцятій хвилині відкрили рахунок зусиллями Борхи Іглесіаса.

Валенсія наприкінці півгодини гри спромоглася відновити паритет — точним ударом відзначився Дуро після передачі Моріби.

За дев'яносто хвилин основного ігрового часу, а потім 30 хвилин додаткового команди не змогли визначити переможця, а тому гра перейшла в серію пенальті, де перемогу отримав Бетіс.

Бетіс — Валенсія 1:1 (серія пенальті — 5:4)

Голи: Іглесіас, 11 — Дуро, 30

Бетіс: Браво — Бельєрін, Бартра, Песселля, Морено (Міранда, 105) — Каналес (Тельо, 111), Вільям Карвальо (Гуардадо, 102), Родрігес — Хуанмі (Хоакін, 86), Фекір (Руїбаль, 111), Вілліан Жозе, 102).

Валенсія: Мамардашвілі – Фульк'є (Муса, 100), Габріел Пауліста, Альдерете, Діакабі, Гайя – Гільямон (Рачич, 85), Солер, Моріба (Тьєррі Коррейя, 79) – Гедеш, Дуро (Хіль, 85).