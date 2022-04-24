"Бетікос" виграли титул у матчі проти Валенсії.
Бетіс - Валенсія, getty images
24 апреля 2022, 01:50
Валенсія в рамках фінального поєдинку Кубка Іспанії грала проти Бетіса та поступилася в серії пенальті.
Номінальні господарі досить швидко вже на одинадцятій хвилині відкрили рахунок зусиллями Борхи Іглесіаса.
Валенсія наприкінці півгодини гри спромоглася відновити паритет — точним ударом відзначився Дуро після передачі Моріби.
За дев'яносто хвилин основного ігрового часу, а потім 30 хвилин додаткового команди не змогли визначити переможця, а тому гра перейшла в серію пенальті, де перемогу отримав Бетіс.
Бетіс — Валенсія 1:1 (серія пенальті — 5:4)
Голи: Іглесіас, 11 — Дуро, 30
Бетіс: Браво — Бельєрін, Бартра, Песселля, Морено (Міранда, 105) — Каналес (Тельо, 111), Вільям Карвальо (Гуардадо, 102), Родрігес — Хуанмі (Хоакін, 86), Фекір (Руїбаль, 111), Вілліан Жозе, 102).
Валенсія: Мамардашвілі – Фульк'є (Муса, 100), Габріел Пауліста, Альдерете, Діакабі, Гайя – Гільямон (Рачич, 85), Солер, Моріба (Тьєррі Коррейя, 79) – Гедеш, Дуро (Хіль, 85).