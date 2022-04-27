Испания

Захисник може повернутися до колишнього клубу вже найближчим часом.

Іспанський захисник лісабонської Бенфіки Алехандро Грімальдо свого часу отримував футбольну освіту в каталонській Барселоні, однак так і не отримав можливості зіграти в складі основної команди, ще в юному віці переїхавши до більш західної країни.

Через більше ніж шість років потому, уже 26-річний виконавець готується до повернення в стан "блаугранас", перебуваючи в статусі одного з ключових гравців "орлів".

До завершення чинної угоди з клубом у Грімальдо залишається ще один рік, проте Барселона наразі докладає всіх зусиль задля того, щоб трансфер відбувся вже найближчим літом.

Як повідомляє іспанська преса, гравець отримав від Бенфіки пропозицію продовжити контракт, однак відклав її на потім, сконцентрувавшись на перемовинах із своїм колишнім клубом.

Барса, у свою чергу, призначила керівництву лісабонців зустріч, яка має відбутися вже найближчим часом задля з’ясування актуальних позицій усіх зацікавлених сторін.

Очікується, що португальський клуб запросить 10 млн євро в якості компенсації за власного виконавця.

У поточному сезоні Грімальдо зіграв у 47 матчах, забивши шість голів та ще дев’ять разів віддавши гольову передачу.