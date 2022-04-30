Испания

Півзахисник майже весь сезон пропустив через травми.

Після завершення поточного сезону добігає кінця й контракт між іспанським півзахисником Серхі Роберто та каталонською Барселоною, перемовини щодо продовження якого тривають і досі.

30-річний виконавець наполягає на підвищені заробітної платні, тоді як клуб не готовий платити вищу суму футболісту, який майже не грав у поточному футбольному сезоні через послідовні травми різного ступеня важкості.

Зокрема, до середини червня Серхі буде відновлюватися від чергового м’язового ушкодження, через що його лічильник зіграних матчів у цьому сезоні зупинився на позначці в 12 матчів (два голи та один гольовий пас).

Однак, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Хаві розглядає кандидатуру вихованця клубу в якості підсилення складу перед початком наступного сезону, що зумовлює бажання Роберто продовжити взаємини з Барселоною ще на один рік.

Зауважимо, що в своїй професіональній кар’єрі гравець ще ніколи не покидав склад каталонської команди.