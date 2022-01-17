Испания

Футболист не согласен на снижение зарплаты.

Переговоры о продлении контракта между Барселоной и Серхи Роберто зашли в тупик — сообщает Mundo Deportivo.

Контракт 29-летнего защитника заканчивается в июне 2022 года, и Барселона готова предложить ему новое соглашение.

Однако клуб не намерен продолжать платить ему нынешнюю зарплату 12 миллионов евро в год, а игрок не готов идти на существенное снижение суммы.

В нынешнем сезоне Роберто сыграл за Барселону 12 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.