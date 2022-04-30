До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Ла Ліги.
валенсія - леванте, getty images
30 апреля 2022, 23:20
У черговому матчі 34 туру іспанської Ла Ліги Валенсія на своєму полі не змогла обіграти Леванте. Матч закінчився із рахунком 1:1.
Господарі поля відкрили рахунок заявдяки точному пострілу Дуро. Не зважаючи на видалення Гайя, "кажани" досить довго вели в рахунку, але зрештою Дуарте врятував нічию для Леванте.
Огляд матчу:
Валенсія — Леванте 1:1
Голи: Дуро, 27 — Дуарте, 81.
Валенсія: Мамардашвілі — Гайя, Альдерете, Пауліста, Діакабі, Коррейя (Фулькье, 74) — Рачіч, Гільямон (Васкес, 46), Солер (Муса, 90+3) — Дуро (Хіль, 90), Гедеш (Гомес, 73).
Леванте: Карденас — Сон (Сараччі, 57), Пьер, Дуарте, Везу (Мелеро, 62), Мірамон (Пубіль, 80) — Кампанья (Сольдадо, 62), Пепелу, Радоя (Барді, 46) — Моралес, Гомес.
Попередження: Гедеш, Альдерете, Мамардашвілі, Гільямон — Радоя, Сон, Дуарте.
Вилучення: Гайя, 31.