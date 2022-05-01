Завершився матч іспанського чемпіонату.
атлетік - атлетіко, getty images
01 мая 2022, 00:15
В 34-му турі іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко відправився в гості до Більбао.
Команда Дієго Сімеоне дуже погано розпочала матч та була змушена відігруватись вже за вісім хвилин від початку зустрічі — Ермосо зрізав м'яча до своїх воріт.
На початку другого тайму після фолу Еррери у власному карному майданчику Уільямс-старший впевнено реалізував пенальти, пробивши по центру воріт.
Атлетік — Атлетіко 2:0
Голи: Ермосо, 8 (авт.), І.Уільямс, 56 (пен.)
Атлетік: Сімон — Берчіче (Баленсіага, 88), Мартінес, Йерай Альварес, Де Маркос — Муніаін, Весга, Дані Гарсия (Венседор, 75), Н.Уільямс (Заррага, 74) — Рауль Гарсія (Вівіан, 88), І.Уільямс (Беренгер, 77)
Атлетіко: Облак — Лоді, Рейнілду (Корреа, 46), Ермосо, Хіменес, Льоренте — Грізманн, Кондогбія (Де Пауль, 65), Еррера (Коке, 65), Карраско (Кунья,65) — Суарес
Попередження: Ермосо, Рейнілду, Дані Гарсія, І.Уільямс, Лоді, Беренгер.