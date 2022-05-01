Испания

Завершився матч іспанського чемпіонату.

В 34-му турі іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко відправився в гості до Більбао.

Команда Дієго Сімеоне дуже погано розпочала матч та була змушена відігруватись вже за вісім хвилин від початку зустрічі — Ермосо зрізав м'яча до своїх воріт.

На початку другого тайму після фолу Еррери у власному карному майданчику Уільямс-старший впевнено реалізував пенальти, пробивши по центру воріт. Атлетік — Атлетіко 2:0