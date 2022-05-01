Іспанець може повернутись на батьківщину.
Маркос Алонсо, Getty Images
01 мая 2022, 13:58
Захисник лондонського Челсі Маркос Алонсо знаходиться у шорт-листі каталонської Барселони. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Керівництво іспанського клубу має у листі приблизно три чи чотири футболісти на позицію лівого захисника.
Барселона — не єдиний клуб, який цікавиться футболістом. Відомо, що Атлетіко не проти підсилитись гравцем.
Контракт Алонсо з Челсі дійсний ще до літа 2023 року. На його рахунку у цьому сезоні 34 матчі за клуб, 4 голи та 4 асисти.