Испания

Іспанець може повернутись на батьківщину.

Захисник лондонського Челсі Маркос Алонсо знаходиться у шорт-листі каталонської Барселони. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Керівництво іспанського клубу має у листі приблизно три чи чотири футболісти на позицію лівого захисника.

Барселона — не єдиний клуб, який цікавиться футболістом. Відомо, що Атлетіко не проти підсилитись гравцем.

Контракт Алонсо з Челсі дійсний ще до літа 2023 року. На його рахунку у цьому сезоні 34 матчі за клуб, 4 голи та 4 асисти.