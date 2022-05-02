Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.

Каталонська Барселона в заключному матчі вихідних 34-го туру іспанської Ла Ліги на власному полі зуміла скористатися похибкою андалузької Севільї, обігравши одного з претендентів на виліт — Мальорку. Команда Хаві забила першою в середині стартової половини зустрічі, а вже після перерви зуміла подвоїти перевагу, після чого втримати перемогу їй не склало труднощів.

Огляд матчу:

Барселона — Мальорка 2:1

Голи: Депай, 25, Бускетс, 54 — Раільо, 78

Барселона: тер Штеген — Алвес (Ленгле, 89), Араухо, Піке (Гарсія, 28), Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Гаві — Торрес (Дембеле, 75), Обамеянг (Фаті, 75), Депай.

Мальорка: Ріко — Руссо, Вальєнт, Раільо — Маффео, Хосабед (Севілья, 70), Батталья (Кан Ін, 70), Оліван — Родрігес (Греньє, 60) — Анхель (Гоппе, 89), Ніньо (Кубо, 59).

Попередження: Гаві, Альба — Раільо, Греньє, Маффео.