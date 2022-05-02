Испания

Мадридський клуб вже не перший рік стежить за виконавцями.

Мадридський Атлетіко наприкінці поточного сезону вестиме відчайдушну боротьбу за місце в Лізі чемпіонів УЄФА на наступний футбольний рік, однак не дивлячись на підсумок виконання цього завдання, команда Дієго Сімеоне потребуватиме підсилення під час літнього трансферного вікна.

Як стало відомо іспанській пресі, "матрацники" від найближчої кампанії переходів очікуватимуть на одразу два придбання з лісабонського Спортінга.

Ідеться про нападника Пабло Сарабію та захисника Педро Порро, чинні угоди з якими завершуються вже в червні.

Цікаво, що обидва потенціальних новачки команди Дієго Сімеоне є орендованими виконавцями зі французького Парі Сен-Жермен та англійського Манчестер Сіті відповідно, але стосовно виконавця з лінії оборони Спортінг має плани щодо повноцінної угоди з подальшим продажем.

У поточному сезоні Сарабія за 45 матчів забив 19 голів та віддав дев’ять гольових передач, а Порро за 33 гри вразив чужі ворота чотири рази, тоді як віддав сім гольових пасів.