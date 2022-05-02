Испания

Керманич Барселони прокоментував чергову перемогу власної команди.

Напередодні каталонська Барселона в рамках 34-го туру іспанської Ліги 1 зуміла на власному полі переграти Мальорку (2:1).

Барселона — Мальорка 2:1 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "блаугранас" Хаві після завершення гри розповів про свої враження від виступів команди звітного вечора.

"Мали вигравати в Мальорки з рахунком 3:0 та отримувати більше задоволення від поєдинку. Однак, ніш гравець зробив непотрібний фол, а суперники після цього отримали нагоду забити.

На мою думку, команда дуже добре показала себе в цій грі. Три очки дають нам певний спокій, бо в нас залишаються попереду п’ять матчів, завдяки перемозі в яких ми можемо потрапити до Ліги чемпіонів.

Про якесь майбутнє зараз не йдеться. У наступному сезоні будемо розмірковувати над наступним сезоном. Це стосується й Депая. Мемфіс дуже відповідально підходить до тренувань. Інший на його місті опустив би руки. Нам потрібно більше гравців із такою самою позицією, як він. Можливо, я інколи й не є справедливим щодо нього.

Важливим був психологічний аспект дії VAR. Ми відчували, що суперники були приречені, та й самі вони вірили в це, коли отримали третій м’яч, який у підсумку не було зараховано. Потім ми припустилися помилки, а суперники потрохи почали повертатися до гри.

Що сталося з Піке? На 25-й хвилині він сказав мені, що почуває себе зле. Розпочав гру добре, але потім щось сталося. Я вдячний йому за участь у грі", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Барселона зіграє в гостях проти севільського Бетіса.